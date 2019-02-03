Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 15:47

Buscar

Últimas notícias
X

Valdemir Gomes

Quero...

Valdemir Gomes

Publicado em 03/02/2019 às 18:31

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade


Muita inspiração... Divina!
Para descrever o belo...
Sempre humilde... Singelo!
Como a luz da lamparina.
Atitude que... Determina!
O caminho a percorrer.
Deixe sempre seu parecer...
Ajude ao... Será feliz!
Não impor a outro, o diz...
Tenha o melhor a... Oferecer!


Aqui se faz... “Aqui se paga!”
Este... “Um velho ditado!”
Tudo pode ser mudado...
Quando sua mão... Afaga!
Toda tristeza... Apaga!
Atitude... Agrada a Cristo!
De felicidade... Misto!
O sorriso da... Criança!
Alvorece a esperança...
Mundo diferente... Isto!


O desabrochar da flor...
É um belo momento.
Símbolo de... Renascimento!
À existência... Valor!
Alma aquecida... Calor!
Grande Arquiteto... Centelha!
Pólen, alimento, vida... Abelha!
Inspiração de... Poeta!
Mistura que se... Completa!
Perfeição reflete... Espelha!


Sendo... Justo, perfeito!
Abomino profano... Rude!
Acredito, além... Ataúde!
Uma questão de... Conceito!
Superar meus defeitos...
Exige esforço... Diário!
Ao Cristo, apresento prontuário...
Minha bagagem... Pronta!
Irei... Prestar contas! 
Do Pai sou... Signatário!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 03/11/2018

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Valdemir Gomes

De...

Valdemir Gomes

Sempre...

Valdemir Gomes

Nessa...

Valdemir Gomes

Uma...

Publicidade

Valdemir Gomes

Nada...

ÚLTIMAS

Aquidauana lança trabalhos para definir plano da educação até 2036

Novo PME

Aquidauana lança trabalhos para definir plano da educação até 2036

Evento foi realizado na manhã desta quarta-feira; elaboração terá participação de diferentes segmentos e instituições parceiras
Preso jovem que agrediu ex-companheira com madeira enquanto ela dormia em MS

Operação Mulher Segura

Preso jovem que agrediu ex-companheira com madeira enquanto ela dormia em MS

Ele ainda incendiou a residência com a vítima dentro e fez ameaças de morte, caso ela sobrevivesse; prisão integra a Operação Mulher Segura

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo