Valdemir Gomes
Muita inspiração... Divina!
Para descrever o belo...
Sempre humilde... Singelo!
Como a luz da lamparina.
Atitude que... Determina!
O caminho a percorrer.
Deixe sempre seu parecer...
Ajude ao... Será feliz!
Não impor a outro, o diz...
Tenha o melhor a... Oferecer!
Aqui se faz... “Aqui se paga!”
Este... “Um velho ditado!”
Tudo pode ser mudado...
Quando sua mão... Afaga!
Toda tristeza... Apaga!
Atitude... Agrada a Cristo!
De felicidade... Misto!
O sorriso da... Criança!
Alvorece a esperança...
Mundo diferente... Isto!
O desabrochar da flor...
É um belo momento.
Símbolo de... Renascimento!
À existência... Valor!
Alma aquecida... Calor!
Grande Arquiteto... Centelha!
Pólen, alimento, vida... Abelha!
Inspiração de... Poeta!
Mistura que se... Completa!
Perfeição reflete... Espelha!
Sendo... Justo, perfeito!
Abomino profano... Rude!
Acredito, além... Ataúde!
Uma questão de... Conceito!
Superar meus defeitos...
Exige esforço... Diário!
Ao Cristo, apresento prontuário...
Minha bagagem... Pronta!
Irei... Prestar contas!
Do Pai sou... Signatário!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 03/11/2018
Novo PME
Evento foi realizado na manhã desta quarta-feira; elaboração terá participação de diferentes segmentos e instituições parceiras
Operação Mulher Segura
Ele ainda incendiou a residência com a vítima dentro e fez ameaças de morte, caso ela sobrevivesse; prisão integra a Operação Mulher Segura
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS