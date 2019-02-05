

Comunidade Católica...

Despede-se do padre Thiago.

Gratidão, carinho... Afago!

Fatalidade... Contraria a lógica!

De forma rápida... Meteórica!

Conquistou a... Comunidade!

Dedicação, amor, simplicidade...

Suas marcas... Registradas.

Agora na nova... Morada!

Ficam... Lembranças, saudades!



Como... Servo de Cristo!

Uma marcante... Trajetória!

Volta ao Reino da... “Glória!”

Grande conciliador... Visto!

Cumpriu conforme previsto...

A sua linda... Missão!

Com amor... Dedicação!

Da massa... Fermento liga!

Em outro plano... Prossiga!

Haverá linda... Recepção!



A Igreja perdeu um... Líder!

O céu ganhou uma... Estela!

Recepção... Anjo, aquarela!

Continuará a... Interceder!

Certeza, iremos reaprender...

Passos firme no... Caminho!

Pois, dedicação carinho...

Respeito... Precondição!

Tropeços... Acontecerão!

Seu... Grafaremos em “pergaminho!”



Diante de a adversidade...

Pedia ao Pai... Sapiência!

Tinha plena consciência...

De suas... Responsabilidades!

Com cautela... Lealdade!

Superava todos os obstáculos.

Seu amor... Garra, tentáculos!

Eram marcas registradas...

Paz na nova... Caminhada!

Aqui segue... Espetáculo!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 05/02/2019