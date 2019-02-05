Valdemir Gomes
Buscar dias... Melhores!
Sair da zona de conforto.
Não peleia... “Está morto!”
Pergunto aos... Credores!
A inversão de valores...
Faz parte de a normalidade?
Sob a luz da verdade...
Necessária postura... Atitude!
Não é fim... O ataúde!
Basta de descaso... Atrocidade!
Um bando de bravateiros...
Jogando palavras ao vento.
Trata o povo qual... Jumento!
Não mostra plano... Roteiro!
Tem enxame... “Vespeiros!”
Disseminando a desgraça.
Classe política... “Òh raça!”
Tamanha falta de respeito.
Sem celeuma... Preconceito!
Queima garganta... Cachaça!
Não tem mostrado... A que veio!
Cheio de mistérios... “Entranha!”
Esquema... Perde ganha!
No lombo do povo... Reio!
Deveria tirar o pé do freio...
Fazer a roda... “Girar!”
Continua... A delirar!
Está vazia a travessa.
Não, proposta que interessa...
Nada... Além de encoleirar!
A triste fatalidade...
Somente trabalhador... Dança!
Cada proposta... Lambança!
Estado de... “Calamidade!”
Diria o gaúcho... “Barbaridade!”
Está sobrando... Incompetência!
Beira ao caos... Indecência!
Ministérios... Suprimidos!
Alguns essenciais... Fundidos!
Onde... Propalada transparência?
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 05/02/2019
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