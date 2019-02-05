Buscar dias... Melhores!

Sair da zona de conforto.

Não peleia... “Está morto!”

Pergunto aos... Credores!

A inversão de valores...

Faz parte de a normalidade?

Sob a luz da verdade...

Necessária postura... Atitude!

Não é fim... O ataúde!

Basta de descaso... Atrocidade!



Um bando de bravateiros...

Jogando palavras ao vento.

Trata o povo qual... Jumento!

Não mostra plano... Roteiro!

Tem enxame... “Vespeiros!”

Disseminando a desgraça.

Classe política... “Òh raça!”

Tamanha falta de respeito.

Sem celeuma... Preconceito!

Queima garganta... Cachaça!



Não tem mostrado... A que veio!

Cheio de mistérios... “Entranha!”

Esquema... Perde ganha!

No lombo do povo... Reio!

Deveria tirar o pé do freio...

Fazer a roda... “Girar!”

Continua... A delirar!

Está vazia a travessa.

Não, proposta que interessa...

Nada... Além de encoleirar!



A triste fatalidade...

Somente trabalhador... Dança!

Cada proposta... Lambança!

Estado de... “Calamidade!”

Diria o gaúcho... “Barbaridade!”

Está sobrando... Incompetência!

Beira ao caos... Indecência!

Ministérios... Suprimidos!

Alguns essenciais... Fundidos!

Onde... Propalada transparência?

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 05/02/2019