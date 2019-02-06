

Está o lado humano?

De este ser vil... Insensato!

Arranja um monte de aparato...

Para um proceder... Tirano!

Faz questão de agir... Profano!

Adora dizer... Diferente!

De o nocivo semear... Semente!

Prefere cultivar... Atrocidades!

O afrontar a sociedade...

Com postura... Intransigente!



Não vale tanta arrogância...

Para marcar território.

Mudar rota... Repertório!

Têm coisas sem... Relevância!

O agir com... Petulância!

Torna humano... Rude!

É necessário atitude...

Como humilde... Passageiro!

Refazer rota... Roteiro!

Priorizar... Licitude!



Diante de tantas... Mazelas!

Extirpar orgulho... Vaidade!

Com respeito humildade...

Muito atento... Sentinela!

Não basta ir a... Capela!

Peça luz ao... Soberano!

Importante rever... Planos!

Sem perder rumo... Origem!

Espanar cinzas... Fuligens!

Sem dar asas ao... Profano!



A cada dia... Tributos!

Na burocracia... Esbarra!

Dinheiro de impostos, farra...

Não retorna a seu... Reduto!

Contribuinte lesado... Puto!

Acredita haver... Saída!

No popular... “P. da vida!”

Diante de tanta lambança.

Perde rumo... Esperança!

Percebe a luta... Perdida!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 07/02/2019