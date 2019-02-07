

Repente... Olhei para o firmamento!

O céu ainda estrelado.

Feliz, muito emocionado...

Por este raro momento.

Com emoção e talento...

Retomei minha... Rotina!

Despertador acionou a... Bina!

Fiz a oração, com fé.

Aprontei saboroso café...

Conforme ritual... Determina!



Com horário de verão...

O dia amanhece cedo.

Quanto mistério... Segredo!

Esconde esta... Versão!

Seguindo a tradição...

Em nome de a... Economia!

A lua clara, arredia...

Seguindo a rota... Trilho!

Seu inconfundível brilho...

Não entende... Já é dia!



À tarde... Interminável!

Sol segue seu roteiro.

Galo ainda no terreiro...

O humano... Alienável!

Pela decisão inquestionável...

Fica triste... Acabrunhado!

Aceita o combinado...

Sem nenhum... Questionamento!

Porém, aguarda o momento...

Horário verão... Revogado!



A noite fica... Pequena!

Dormir cedo... Impossível!

Calor, digamos... Terrível!

Alerta aciona... Antena!

Paciência... Apequena!

De segunda a sexta feira...

Levantar cedo... Topeira!

Nem implorando ao... Vigário!

Esse maldito horário...

Causa mal estrar... Canseira!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 08/02/2019