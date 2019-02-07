Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 15:48

Buscar

Últimas notícias
X

Valdemir Gomes

Num...

Valdemir Gomes

Publicado em 08/02/2019 às 00:52

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade


Repente... Olhei para o firmamento!
O céu ainda estrelado.
Feliz, muito emocionado...
Por este raro momento.
Com emoção e talento...
Retomei minha... Rotina!
Despertador acionou a... Bina!
Fiz a oração, com fé.
Aprontei saboroso café...
Conforme ritual... Determina!


Com horário de verão...
O dia amanhece cedo.
Quanto mistério... Segredo!
Esconde esta... Versão!
Seguindo a tradição...
Em nome de a... Economia!
A lua clara, arredia...
Seguindo a rota... Trilho!
Seu inconfundível brilho...
Não entende... Já é dia!


À tarde... Interminável!
Sol segue seu roteiro.
Galo ainda no terreiro...
O humano... Alienável!
Pela decisão inquestionável...
Fica triste... Acabrunhado!
Aceita o combinado...
Sem nenhum... Questionamento!
Porém, aguarda o momento...
Horário verão... Revogado!


A noite fica... Pequena!
Dormir cedo... Impossível!
Calor, digamos... Terrível!
Alerta aciona... Antena!
Paciência... Apequena!
De segunda a sexta feira...
Levantar cedo... Topeira!
Nem implorando ao... Vigário!
Esse maldito horário...
Causa mal estrar... Canseira!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 08/02/2019

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Valdemir Gomes

De...

Valdemir Gomes

Sempre...

Valdemir Gomes

Nessa...

Valdemir Gomes

Uma...

Publicidade

Valdemir Gomes

Nada...

ÚLTIMAS

Aquidauana lança trabalhos para definir plano da educação até 2036

Novo PME

Aquidauana lança trabalhos para definir plano da educação até 2036

Evento foi realizado na manhã desta quarta-feira; elaboração terá participação de diferentes segmentos e instituições parceiras
Preso jovem que agrediu ex-companheira com madeira enquanto ela dormia em MS

Operação Mulher Segura

Preso jovem que agrediu ex-companheira com madeira enquanto ela dormia em MS

Ele ainda incendiou a residência com a vítima dentro e fez ameaças de morte, caso ela sobrevivesse; prisão integra a Operação Mulher Segura

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo