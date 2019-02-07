Valdemir Gomes
Repente... Olhei para o firmamento!
O céu ainda estrelado.
Feliz, muito emocionado...
Por este raro momento.
Com emoção e talento...
Retomei minha... Rotina!
Despertador acionou a... Bina!
Fiz a oração, com fé.
Aprontei saboroso café...
Conforme ritual... Determina!
Com horário de verão...
O dia amanhece cedo.
Quanto mistério... Segredo!
Esconde esta... Versão!
Seguindo a tradição...
Em nome de a... Economia!
A lua clara, arredia...
Seguindo a rota... Trilho!
Seu inconfundível brilho...
Não entende... Já é dia!
À tarde... Interminável!
Sol segue seu roteiro.
Galo ainda no terreiro...
O humano... Alienável!
Pela decisão inquestionável...
Fica triste... Acabrunhado!
Aceita o combinado...
Sem nenhum... Questionamento!
Porém, aguarda o momento...
Horário verão... Revogado!
A noite fica... Pequena!
Dormir cedo... Impossível!
Calor, digamos... Terrível!
Alerta aciona... Antena!
Paciência... Apequena!
De segunda a sexta feira...
Levantar cedo... Topeira!
Nem implorando ao... Vigário!
Esse maldito horário...
Causa mal estrar... Canseira!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 08/02/2019
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