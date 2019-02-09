

Analisar a sociedade.

Os valores mais antigos.

Onde a moral tem... Abrigo!

Aos jovens... Banalidade!

Diante de a modernidade...

Esquece a ritualística.

Tudo vira... Estatística!

Perdendo o seu sabor.

Sem cerimônia... Pudor!

Falta acessório... Logística!



Na retina do progresso...

O povo fica... Perdido!

Princípios são... Esquecidos!

Vejo como retrocesso.

Não se compra mais ingresso...

Perdeu sentido... Cinema!

Em parafuso... Dilema!

Tentando encontrar caminho.

Tal qual ave sem... Ninho!

Não, sabe resolver... Problema!



Relembrar os velhos hábitos.

Coração sofre... Desanda!

Rede armada na varanda...

Os senhores seus... Súditos!

Com etiquetas... Eruditos!

Cometiam atrocidades...

Usurpavam... Autoridade!

Carro chefe... Disciplina!

Código explícito na retina...

Mas... Faltava habilidade!



Tudo tem o seu momento...

A vida segue... Avante!

Confesso foi importante...

Necessário... Discernimento!

Toda excesso... Complemento!

Nenhum conceito... Eterno!

É elegante ser... Moderno!

Manter alguns... Parâmetros!

Circunferência... Diâmetro!

Estações... Verão, inverno!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 09/02/2019