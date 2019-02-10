Valdemir Gomes
Tempo de rever conceitos.
Mudar o rumo à rota.
Amor... Planta brota!
O mundo ainda tem... Jeito!
São benéficos seus efeitos.
Chega de tanta... Ambiguidade!
Sob a luz de a verdade...
Necessário traçar... Caminho!
Retirar da rosa... Espinhos!
Encarar a... Realidade!
Estamos numa encruzilhada...
Desafinou de vez... Viola!
Não basta passar a bola...
Com a alma... Estraçalhada!
Importante uma... Dedilhada!
Com cautela e atenção...
Seguir a nota... “Canção!”
Procure fazer o certo.
“O mundo dos Espertos...”
Não rima este... “Refrão!”
Como simples... “Passageiro!”
Num repente vai embora...
Quanto a... “Caixa de Pandora!”
Não a use como travesseiro.
Escreva novo... Roteiro!
Conceitos serão... Revistos!
Felicidade um misto...
Respeito ao semelhante.
Não... Simples figurante!
Represente bem... Cristo!
Ao fim de a caminhada...
Esta verdade... Um fato!
Ao Pai mostre seu... Estrato!
Na luta esteve... Empenhada?
Sempre de espada... Empunhada!
Buscou o justo... Perfeito!
Reviu postura... Conceitos!
Ou... Mercenário tirano!
Como um reles profano...
Deu asas a seus... Defeitos!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 10/02/2019
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