

Tempo de rever conceitos.

Mudar o rumo à rota.

Amor... Planta brota!

O mundo ainda tem... Jeito!

São benéficos seus efeitos.

Chega de tanta... Ambiguidade!

Sob a luz de a verdade...

Necessário traçar... Caminho!

Retirar da rosa... Espinhos!

Encarar a... Realidade!



Estamos numa encruzilhada...

Desafinou de vez... Viola!

Não basta passar a bola...

Com a alma... Estraçalhada!

Importante uma... Dedilhada!

Com cautela e atenção...

Seguir a nota... “Canção!”

Procure fazer o certo.

“O mundo dos Espertos...”

Não rima este... “Refrão!”



Como simples... “Passageiro!”

Num repente vai embora...

Quanto a... “Caixa de Pandora!”

Não a use como travesseiro.

Escreva novo... Roteiro!

Conceitos serão... Revistos!

Felicidade um misto...

Respeito ao semelhante.

Não... Simples figurante!

Represente bem... Cristo!



Ao fim de a caminhada...

Esta verdade... Um fato!

Ao Pai mostre seu... Estrato!

Na luta esteve... Empenhada?

Sempre de espada... Empunhada!

Buscou o justo... Perfeito!

Reviu postura... Conceitos!

Ou... Mercenário tirano!

Como um reles profano...

Deu asas a seus... Defeitos!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 10/02/2019