

Jornalista Ricardo Boechat...

A poesia perde a rima.

Sabia manusear... Esgrima!

Nenhuma aresta... Deixar!

Hábil, sabia... Encaixar!

Discurso sensato... Inteligente!

Incomodava muita... Gente!

Com uma voz calma, pausada...

Respeito... Ética, pautada!

Era o “CARA...” Diferente!



Confesso... Falta repertório!

Para descrever seu... Discurso!

Suave, calmo... Qual urso!

Capaz... Não, estágio probatório!

Nem precisava de auditório...

Muita ética... Paciência!

Exalava sensatez... Competência!

Sabia encaixar... Vernáculos!

Seu discurso... Espetáculo!

Uma aula de... Consciência!



Verdadeira... Enciclopédia!

Do Rádio... Comunicação!

Seus comentários... Lição!

Abominava fazer... Média!

Este acidente... Tragédia!

Deixa o mundo... Empobrecido!

Despertava o sexto sentido...

Sua linda... Oratória!

Descanse no reino da... Glória!

Precocemente... Recolhido!



Como amante da poesia...

Esta simples homenagem.

Adorava suas... Mensagens!

Sem você... Sensatez esvazia!

Seu discurso... Tsunami maresia!

Admirava sua... Capacidade!

Virou história, liberdade...

Peço ao... Grande Arquiteto!

Sua marca, seu projeto...

Não vire página... Saudade!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 12/02/2019