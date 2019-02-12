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Valdemir Gomes

Publicado em 12/02/2019 às 23:49

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Um dia de trabalho.
O firmamento... Estrelado!
Muito tem incomodado...
Como cinzas... Borralho!
Mistura cartas... Baralho!
O mês já é... Fevereiro!
Mesmo o madrugador leiteiro...
Não acha isso... Legal!
Prende o gado no curral...
Animais arredios... Matreiros!


A tal de... Economia!
Não aparece na conta.
Acordo qual mosca... “Tonta!”
Começo cansado o dia.
Saio de a minha... Abadia!
Sigo o velho... Roteiro!
Na repartição... Primeiro!
Ao chegar à portaria...
Cumprimento o vigia.
Como atento... Escoteiro!


De segunda a sexta feira.
Esta a minha rotina.
Levanto vejo... Neblina!
Relva rola feito... Esteira!
Parece até... “Brincadeira!”
“Levanto com os passarinhos.”
Ajeito a cama... Ninho!
Ouço canto da floresta.
Começo aparando... Arestas!
Degusto saboroso... Cafezinho!


Abro a porta... Portão!
Pego minha amiga... Pasta!
A lua ainda... Arrasta!
Céu estrelado... Clarão!
Funciono carro... Direção!
Grande Arquiteto... “Permisso!”
Desloco para o serviço...
Aciono o meu... Motor!
Ao chegar ao meu... Setor!
Todas as amarras... Derriço!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 13/02/2019

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