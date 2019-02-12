

Um dia de trabalho.

O firmamento... Estrelado!

Muito tem incomodado...

Como cinzas... Borralho!

Mistura cartas... Baralho!

O mês já é... Fevereiro!

Mesmo o madrugador leiteiro...

Não acha isso... Legal!

Prende o gado no curral...

Animais arredios... Matreiros!



A tal de... Economia!

Não aparece na conta.

Acordo qual mosca... “Tonta!”

Começo cansado o dia.

Saio de a minha... Abadia!

Sigo o velho... Roteiro!

Na repartição... Primeiro!

Ao chegar à portaria...

Cumprimento o vigia.

Como atento... Escoteiro!



De segunda a sexta feira.

Esta a minha rotina.

Levanto vejo... Neblina!

Relva rola feito... Esteira!

Parece até... “Brincadeira!”

“Levanto com os passarinhos.”

Ajeito a cama... Ninho!

Ouço canto da floresta.

Começo aparando... Arestas!

Degusto saboroso... Cafezinho!



Abro a porta... Portão!

Pego minha amiga... Pasta!

A lua ainda... Arrasta!

Céu estrelado... Clarão!

Funciono carro... Direção!

Grande Arquiteto... “Permisso!”

Desloco para o serviço...

Aciono o meu... Motor!

Ao chegar ao meu... Setor!

Todas as amarras... Derriço!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 13/02/2019