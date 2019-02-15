

Retina íngreme da saudade...

Fiz uma viagem ao passado.

Fiquei feliz... Encantado!

Encontrei a... Liberdade!

A verdadeira amizade...

Era parte do contexto.

Não existia cabresto...

Limitando nossos passos.

A sinceridade de o abraço...

Nem se comentava... Inseto!



Porém, os tempos modernos...

A sexualidade... Aflorada!

De maneira exagerada...

Mistura... Verão, inverno!

Acabou respeito... Paterno!

Tudo grande... Hipocrisia!

Assédio... Pedofilia!

Presente em toda... Classe!

Nada que justificasse...

Toda essa... Heresia!



Chega a ser... Assustador!

Verdadeiras... Armadilhas!

Marginais, bando... Quadrilha!

Corja de... Aproveitador!

Está sobrando... Molestador!

Os perigos são... Reais!

Todas as mídias... Canais!

Pais vivem apavorados.

Com conteúdos publicados...

Presentes em sites... Portais!



Estamos... “Descendo a ladeira!”

Esta realidade... Um fato!

Guardião do queijo... “Ratos!”

Desgraça pouca... “Besteira!”

Instituição sobra... “Goteira!”

Deixa de ser... Referência!

Por omissão, conivência...

Perdeu credito... Conceito!

O dito... “Justo perfeito!”

Entrou em... Abstinência!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 15/02/2019