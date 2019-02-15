Valdemir Gomes
Retina íngreme da saudade...
Fiz uma viagem ao passado.
Fiquei feliz... Encantado!
Encontrei a... Liberdade!
A verdadeira amizade...
Era parte do contexto.
Não existia cabresto...
Limitando nossos passos.
A sinceridade de o abraço...
Nem se comentava... Inseto!
Porém, os tempos modernos...
A sexualidade... Aflorada!
De maneira exagerada...
Mistura... Verão, inverno!
Acabou respeito... Paterno!
Tudo grande... Hipocrisia!
Assédio... Pedofilia!
Presente em toda... Classe!
Nada que justificasse...
Toda essa... Heresia!
Chega a ser... Assustador!
Verdadeiras... Armadilhas!
Marginais, bando... Quadrilha!
Corja de... Aproveitador!
Está sobrando... Molestador!
Os perigos são... Reais!
Todas as mídias... Canais!
Pais vivem apavorados.
Com conteúdos publicados...
Presentes em sites... Portais!
Estamos... “Descendo a ladeira!”
Esta realidade... Um fato!
Guardião do queijo... “Ratos!”
Desgraça pouca... “Besteira!”
Instituição sobra... “Goteira!”
Deixa de ser... Referência!
Por omissão, conivência...
Perdeu credito... Conceito!
O dito... “Justo perfeito!”
Entrou em... Abstinência!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 15/02/2019
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