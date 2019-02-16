

Belo domingo à tarde.

Participo de uma pelada.

Brinco com a garotada...

Sem cerimônia... Alarde!

Cristo proteja... Guarde!

Momentos de... Prazer.

Com alegria... Refazer!

Reconectar com Cristo.

De satisfação um misto.

Muito importante... Lazer!



Num ambiente saudável.

No popular... “Bom demais!”

Todos... Tratados iguais!

Solícito, simples... Agradável!

Pureza... Água potável!

Alegres felizes... Seguros!

Inexistem barreiras... Muros!

E viva vida... Liberdade!

Sob a luz da verdade...

Sempre semeando... Futuro!



Abre alas... “Oração!”

Em círculo... Mãos dadas!

A tensão... Abrandada!

Fase de... Concentração!

Muita calma... Inspiração!

Par ou impar... Perdeu depois!

Jogos times... Dez ou dois!

Todos têm seu momento.

Perna de pau... Talentos!

Trivial... “Feijão com arroz!”



Bateria... Recarregada!

Pronto para retomar a lida.

Coração... Amor, guarida!

Deixando marcas... Pegadas!

As mazelas... Expurgadas!

Passos firme no caminho.

Desperto com... Passarinhos!

Cantando em minha janela...

Afinal, a vida... “Bela!”

Pronto a espargir... Carinho!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 16/02/2019