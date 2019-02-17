Preciso...

Valdemir Gomes
De um sorriso... Matinal!
Para iniciar meu dia.
Pois, ele tem a magia...
Inocência... Divinal!
Espontâneo, original...
Do amor, melhor semente.
Somos cúmplices... Confidentes!
Sempre aparando... Aresta!
Cartão de visita... Festa!
Brilho... Estrela ascendente!
A retina do seu sorriso...
Aguça paixão... Desejo!
Coração trepida... Sacolejo!
Leva-me ao paraíso.
Tem a marca selo... ISO!
Concretiza sonho... Menino!
Do amor sonata... Hino!
Extirpa o homem... Perdiz!
Planta sustentação... Raiz!
Um presente do... Divino!
As suas belas silhuetas...
Caminho da... Intimidade!
Nosso amor... Cumplicidade!
Não existe... Etiqueta!
Malabarismo piruetas...
Nada de regras... Censura!
No leito a gente mistura...
União de... Feromônio!
Prazer nosso... Patrimônio!
Na verdade... Travessura!
O viver em plenitude...
Além... Côncavo, convexo!
Vida não, simples... Anexo!
Nunca é fim... O ataúde!
Jaz, o profano rude...
Necessário fazer... Diferença!
Não importa sua crença...
Ninguém é feliz... “Sozinho!”
Grafe a história em pergaminho...
Cristo, paz... Recompensa!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 17/02/2019
Justiça
Trabalhos regulares do Plenário foram retomados nesta quarta-feira; discussão sobre os dois ministros foi suspensa após pedido de vista
Novo PME
Evento foi realizado na manhã desta quarta-feira; elaboração terá participação de diferentes segmentos e instituições parceiras
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS