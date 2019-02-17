Preciso...

De um sorriso... Matinal!

Para iniciar meu dia.

Pois, ele tem a magia...

Inocência... Divinal!

Espontâneo, original...

Do amor, melhor semente.

Somos cúmplices... Confidentes!

Sempre aparando... Aresta!

Cartão de visita... Festa!

Brilho... Estrela ascendente!



A retina do seu sorriso...

Aguça paixão... Desejo!

Coração trepida... Sacolejo!

Leva-me ao paraíso.

Tem a marca selo... ISO!

Concretiza sonho... Menino!

Do amor sonata... Hino!

Extirpa o homem... Perdiz!

Planta sustentação... Raiz!

Um presente do... Divino!



As suas belas silhuetas...

Caminho da... Intimidade!

Nosso amor... Cumplicidade!

Não existe... Etiqueta!

Malabarismo piruetas...

Nada de regras... Censura!

No leito a gente mistura...

União de... Feromônio!

Prazer nosso... Patrimônio!

Na verdade... Travessura!



O viver em plenitude...

Além... Côncavo, convexo!

Vida não, simples... Anexo!

Nunca é fim... O ataúde!

Jaz, o profano rude...

Necessário fazer... Diferença!

Não importa sua crença...

Ninguém é feliz... “Sozinho!”

Grafe a história em pergaminho...

Cristo, paz... Recompensa!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 17/02/2019