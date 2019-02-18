Valdemir Gomes
“Estamos de passagem...”
Verdade... Irrefutável!
Ser solícito... Agradável!
Facilita torna leve... Viagem!
Selecionar conteúdo da bagagem...
Para o acerto de conta.
O peso que a gente monta.
Define a caminhada.
Saiba... No fim da estrada!
Esta mala... Desmonta!
Quando chegar o momento...
Não haverá outra... Chance!
Está fora do seu... Alcance!
Desculpas... Arrependimentos!
Jamais, deixará isento...
Sem essa de... Recomeço!
Você definiu o... Preço!
De sua nova morada.
Desculpas esfarrapadas...
Manterá novo... Endereço!
Diante desta... Premissa!
Necessário rever... Conceitos!
Mudar postura seu jeito...
Não, simplesmente ir à missa.
Quanto à inveja... Cobiça!
Desvirtua o lado... Humano!
Em vida... Rude tirano!
Define de vez... Veredito!
Tudo foi grafado escrito...
Sem rasura, erro... Engano!
O calendário... Correndo!
Vida passa num... Repente!
Ao semear a semente...
Alguém estará... Colhendo!
É... “Vivendo e aprendendo!”
Dito verdadeiro... “Antigo!”
Enxergar além... “Umbigo!”
Realmente... “Necessário!”
Do mundo... Serventuário!
Cristo... Escudo, abrigo!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 18/02/2019
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