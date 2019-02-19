Preciso...



Fazer a roda... Girar!

Sair de minha seara.

Afinal... Tempo não para!

Nos bons... Inspirar!

Das novidades... Inteirar!

Disseminar paz... Amor!

Ouvir do próximo... Clamor!

Mudar rumo... Roteiro!

Ser do barco... Timoneiro!

À luta sem... Temor!



Como... Justo perfeito!

Respeitar todas as crenças.

Fazer sempre... Diferença!

Superar meus... Defeitos!

Mudar alguns conceitos...

Buscar melhor... Saída!

Como pedra... Polida!

Muito aperta... Espana!

Atitudes vis profanas...

Cautela... “Peso medida!”



Até parece... Piada!

Perder o rumo da história

Uma atitude... Inglória!

Postura vil... Desvairada!

Seguir a mesma estrada...

Uma atitude... Insana!

Sairei de a cabana...

Rumo a outros... Caminhos!

Grafarei em pergaminhos...

Sem postura... Profana!



Estou sempre... Testado!

Parte real do roteiro.

Insisto, sou... Brasileiro!

Na verdade... Tenho lado!

Como valente... Soldado!

Mesmo aprendiz... Recruta!

Usarei a catapulta...

Questão de coerência...

Pois, minha convivência.

Reflete... Postura conduta!

Poema; Valdemir Gomes dos Santos 20/02/2019.