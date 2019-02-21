

Dia, presente divino...

Merece até comemoração.

Cumprir do Pai a missão...

Entoar um novo... Hino!

Não cultuar... Clandestino!

Pois, contraria... Mandamentos!

Importante ter discernimento...

Convivência... Uma arte!

Faça sempre sua parte...

Dissemine... Desenvolvimento!



Diante de essa... Premissa!

Construir uma bela história.

Quanto, derrota... Vitória!

Em nada contribui... Preguiça!

Uma postura... Omissa!

Inviabiliza qualquer plano.

Desqualifica o humano...

Contamina o futuro.

Quem fica “encima do muro...”

Gato safado... “Bichano!”



Uma nova... Sociedade!

Depende de... Postura!

Coloque a assinatura...

Lute pela... Liberdade!

Cultivar orgulho maldade...

Na verdade... Retrocesso!

Permita ao outro... Acesso!

Facilite... Oportunidade!

Não tem dono a verdade.

Todo extremo... Excesso!



Como um ser... Mutante!

Do mundo... Serventuário!

Não brigue com calendário...

Evolução uma... Constante!

A cada segundo... Instante!

Renova-se o... Panorama!

Entenda o... Diagrama!

Crie seu próprio... Estandarte!

O humilde divide... Reparte!

É consequência a... Fama!

Poema: Valdemir gomes dos Santos 21/02/2019