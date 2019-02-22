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Estou...

Valdemir Gomes

Publicado em 22/02/2019 às 00:42

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Renovando o repertório...
Diante da nova política.
De forma séria... Analítica!
Sem plateia... Auditório!
Sonhar... Um tanto ilusório!
Com esse time de aloprados...
Calouros... Despreparados!
Simplesmente... Gazeteiros!
Sem planejamento roteiro...
É um bafafá... “Danado!”


Na verdade... Estou torcendo!
Embora não... Acredite!
Extrapolaram... Limites!
O pobre sempre... Sofrendo!
Têm coisas... Não entendo!
Aos empresários... Anistia!
Chapéu... Tanta cortesia!
Penaliza o mais... Fraco!
Direito indo pro... “Saco!”
A velha... Demagogia!


O silencio... Sepulcral!
Não se fala em... “Lava jato!”
Na verdade... Muitos ratos!
Tem gente vinda... “Mobral!”
Com postura... Visceral!
Mudando rumo da prosa.
Toda falante... “Garbosa!”
Vendendo falsa... Imagem!
Uma vazia... Bagagem!
Só fala... “Azul, rosa!”


Cada catástrofe... Tragédia!
Sempre a mesma... Mania!
Show de... Pirotecnia!
Falácias... Enciclopédia!
Uma verdadeira... Comédia!
Desfile de... Anedota!
De galhofeiros... Uma frota!
Um fala outro... “Desdiz!”
Este novo sonhado... País!
Ao mundo apenas... Chacota!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 22/02/2019

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