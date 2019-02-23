Valdemir Gomes
Vida, grande mistério.
Cada dia uma surpresa.
Acreditar... Ter certeza!
Importante calma... Critério!
Todo caso tratado sério...
Leva a melhor... Licitude!
Necessária postura... Atitude!
Diante de alguns obstáculos.
Nada de show... Espetáculo!
Não é fim... O ataúde!
Conhecer uma... Masmorra!
Leva a rever... Conceitos!
Ao pagar por algo... Feito!
Eta, vida vira... Zorra!
Por mais que a lei discorra...
A realidade às vezes... Dói!
O ilícito sempre... Corrói!
Encarar a realidade...
Diante de a.. Adversidade!
A alto estima... Destrói!
As surpresas do dia a dia...
Muita fé... Persistência!
Sempre haverá... Divergência!
Toda discussão, saída... Cria!
Mente desocupada, vazia...
Provoca fissura... Discórdia!
Cristo tem misericórdia...
Do profano... Gazeteiro!
Quando se muda roteiro...
Ignora reatores... Galhardia!
A verdade sempre aflora.
Tudo tem seu... Momento!
Mesmo um trágico evento...
O insensato... Explora!
Quem em silêncio... Chora!
Terá conforto em Cristo.
Acontecem... Imprevistos!
Como parte da caminhada.
Encarar a íngreme... Estrada!
Alguns conceitos... Revistos!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 23/02/2019
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