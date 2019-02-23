Vida, grande mistério.

Cada dia uma surpresa.

Acreditar... Ter certeza!

Importante calma... Critério!

Todo caso tratado sério...

Leva a melhor... Licitude!

Necessária postura... Atitude!

Diante de alguns obstáculos.

Nada de show... Espetáculo!

Não é fim... O ataúde!



Conhecer uma... Masmorra!

Leva a rever... Conceitos!

Ao pagar por algo... Feito!

Eta, vida vira... Zorra!

Por mais que a lei discorra...

A realidade às vezes... Dói!

O ilícito sempre... Corrói!

Encarar a realidade...

Diante de a.. Adversidade!

A alto estima... Destrói!



As surpresas do dia a dia...

Muita fé... Persistência!

Sempre haverá... Divergência!

Toda discussão, saída... Cria!

Mente desocupada, vazia...

Provoca fissura... Discórdia!

Cristo tem misericórdia...

Do profano... Gazeteiro!

Quando se muda roteiro...

Ignora reatores... Galhardia!



A verdade sempre aflora.

Tudo tem seu... Momento!

Mesmo um trágico evento...

O insensato... Explora!

Quem em silêncio... Chora!

Terá conforto em Cristo.

Acontecem... Imprevistos!

Como parte da caminhada.

Encarar a íngreme... Estrada!

Alguns conceitos... Revistos!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 23/02/2019