Dia um... Recomeço!

Busca alto... Superação!

Com amor... Dedicação!

A amizade não tem... “Preço!”

Aos amigos, agradeço...

Assim segue a... Caminhada!

A vida grande... Escada!

Às vezes, alguns obstáculos.

Necessário refazer... Cálculos!

Matemática da... Complicada!



Sabe aquele... “Ombro amigo!”

Seu valor... Incalculável!

Representa solidez... Impermeável!

Na dificuldade, perigo...

Oferece proteção... Abrigo!

Do fruto... Melhor semente!

Mais que irmão, parente...

Verdadeiro porto... “Seguro!”

Tem a solidez do muro.

Faz você se... Gente!



Talvez, não encontre vocábulos...

Para descrever... “Palavra amiga!”

Como argamassa... Liga!

O mais valioso... “Óbulo!”

A segurança do estábulo!

Produz saboroso... Fruto!

Da felicidade... Produto!

Como as pétalas da... Rosa!

Cantada em versos... “Prosa!”

É síntese do... Estatuto!



Como... Justo perfeito!

Importante aparar... Aresta!

Enxergar além... Fresta!

O melhor deve ser feito.

Extirpar celeuma... Preconceito!

Muito ajuda... “Não atrapalha!”

Errar cometer... “Falhas!”

Não faz parte do ritual...

Jamais considere... Normal!

Como escultor use talha...

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 24/02/2019