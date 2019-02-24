Valdemir Gomes
Necessário Muita calma.
Pedir ao Pai... Inspiração!
Buscar caminho... Solução!
Para superar o trauma.
Adversários batem... Palmas!
O invejoso o... Raça!
Contenta-se com a desgraça.
Cristo ajuda quem... “Peleia!”
Que masmorra, a cadeia.
Imagem humana... Amassa!
O humano... Como rio!
Todo excesso... Transborda!
Cai na real... Acorda!
Tragédia dá calafrios.
Surge um fosso... Vazio!
Grande Arquiteto... Abrigo!
A cada esquina... Perigo!
Todo... Está exposto!
Felicidade... Preposto!
Cristo diz... Estou contigo!
Importante... Recomeçar!
Levanta... “Bate a poeira!”
Equilíbrio nessa... Esteira!
Para novos voos... Alçar!
Espera o êxito... Alcançar!
Refaça sempre a bagagem!
Atingir a outra... Margem!
Lembre-se... Segue em frente!
O veneno de a serpente...
Seu antidoto... Coragem!
Quando acontece... Lambança!
Tsunami pior... Vendaval!
Ação insana... Medieval!
Sem música... Dança!
Sepulta de vez... Esperança!
Tudo na... Tem preço!
Mudar bandeira... Adereço!
É urgente... “Necessário!”
Renovar o prontuário...
Sempre haverá... Recomeço!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 25/02/2019
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