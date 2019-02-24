

Necessário Muita calma.

Pedir ao Pai... Inspiração!

Buscar caminho... Solução!

Para superar o trauma.

Adversários batem... Palmas!

O invejoso o... Raça!

Contenta-se com a desgraça.

Cristo ajuda quem... “Peleia!”

Que masmorra, a cadeia.

Imagem humana... Amassa!



O humano... Como rio!

Todo excesso... Transborda!

Cai na real... Acorda!

Tragédia dá calafrios.

Surge um fosso... Vazio!

Grande Arquiteto... Abrigo!

A cada esquina... Perigo!

Todo... Está exposto!

Felicidade... Preposto!

Cristo diz... Estou contigo!



Importante... Recomeçar!

Levanta... “Bate a poeira!”

Equilíbrio nessa... Esteira!

Para novos voos... Alçar!

Espera o êxito... Alcançar!

Refaça sempre a bagagem!

Atingir a outra... Margem!

Lembre-se... Segue em frente!

O veneno de a serpente...

Seu antidoto... Coragem!



Quando acontece... Lambança!

Tsunami pior... Vendaval!

Ação insana... Medieval!

Sem música... Dança!

Sepulta de vez... Esperança!

Tudo na... Tem preço!

Mudar bandeira... Adereço!

É urgente... “Necessário!”

Renovar o prontuário...

Sempre haverá... Recomeço!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 25/02/2019