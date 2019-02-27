Valdemir Gomes
Encontrar caminhos...
Quando perde a referencia.
É preciso... Paciência!
Para superar... Espinhos!
Qual pássaro sem ninho...
Até o cantar... Desafina!
Sem rumo, estraga... Bina!
Chega a dá... Calafrios!
A outra margem do rio...
Tem coisa que não combina.
Como um barco à deriva...
Muito afastado da... Praia!
Laboratório rato, cobaia...
Assustado foge... Esquiva!
Prisão liberdade... Priva!
Uma triste... Experiência!
Maestria... Competência!
Usado para... Estudo!
Um legítimo... Escudo!
A serviço da... Ciência!
Determinadas... Atitudes!
Deteriora... Imagem!
Esvazia mala, bagagem...
Torna... Profano rude!
Não é fim o ataúde...
Apenas um novo... Leito!
Necessário rever... Conceitos!
Vida... Vitória, derrota!
Tentar conduzir a frota...
Superando os... Defeitos!
Diante de uma... “Pinguela!”
Cuidado na... Travessia!
Todo excesso... Demasia!
Passa correndo na... Tela!
Forma de gráfico... Tabela!
O amor... Melhor insumo!
Instrumentos... Nível, prumo!
Têm grandes significados.
Pelos... Pedreiros usados!
Síntese não... Resumo!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 28/02/2019
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