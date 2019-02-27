Encontrar caminhos...

Quando perde a referencia.

É preciso... Paciência!

Para superar... Espinhos!

Qual pássaro sem ninho...

Até o cantar... Desafina!

Sem rumo, estraga... Bina!

Chega a dá... Calafrios!

A outra margem do rio...

Tem coisa que não combina.



Como um barco à deriva...

Muito afastado da... Praia!

Laboratório rato, cobaia...

Assustado foge... Esquiva!

Prisão liberdade... Priva!

Uma triste... Experiência!

Maestria... Competência!

Usado para... Estudo!

Um legítimo... Escudo!

A serviço da... Ciência!



Determinadas... Atitudes!

Deteriora... Imagem!

Esvazia mala, bagagem...

Torna... Profano rude!

Não é fim o ataúde...

Apenas um novo... Leito!

Necessário rever... Conceitos!

Vida... Vitória, derrota!

Tentar conduzir a frota...

Superando os... Defeitos!



Diante de uma... “Pinguela!”

Cuidado na... Travessia!

Todo excesso... Demasia!

Passa correndo na... Tela!

Forma de gráfico... Tabela!

O amor... Melhor insumo!

Instrumentos... Nível, prumo!

Têm grandes significados.

Pelos... Pedreiros usados!

Síntese não... Resumo!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 28/02/2019