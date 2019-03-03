Carnaval...

Tradicional festa profana.

Onde o povo... Extravasa!

Pega fogo... Vira brasa!

Até o normal... Espana!

O palácio a choupana...

Coração, alma... Arrefece!

Quando a terra... Estremece!

Tudo pode, a revelia...

Diante de tanta... Magia!

O inusitado... Acontece!



As ruas... Toda enfeitada!

Escolas invadem... Passarela!

Da mansão e da favela...

Povo na arquibancada.

Ôla... Rítmica orquestrada!

Um passeio de beldades.

Anônimas... Celebridades!

Fazem belas... Evoluções!

As mais lindas... Criações!

Verdadeiras... Divindades!



Grandes carros alegóricos...

Escondem alguns... Segredos!

Letra do samba enredo...

Chega a retratar o lógico.

Um trabalho... Pedagógico!

Deslizando sobre a pista.

De magia... Uma lista!

Frente... Flâmula, estandarte!

Fantasia além... Marte!

Coração, alma... Estilista!



O País de... Norte a sul!

Respira este momento.

Cada um com seu talento...

Sob o céu lindo... Azul!

Energia, raça... Pitibull!

Todos à folia... Rende!

Tudo vale... Nada ofende!

É... Som a todo volume!

Às vezes, rola... Ciúme!

Até quarta, se estende.

Poema :Valdemir Gomes dos Santos 03/03/2019