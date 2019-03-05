Valdemir Gomes
Mil e um... “Motivos!”
Para sorrir... Comemorar!
Ao Grande Arquiteto... Orar!
Cristo é meu... Adesivo!
Da felicidade... Crivo!
A vida é... Seletiva!
Mesmo com barco à deriva...
Navegar... “Preciso!”
Em momentos... Imprecisos!
Paz amor... Cativa!
Diante de... Ocorrido!
Levantei... “Bati poeira!”
Turbulência cachoeira...
Provoca grande... Ruído!
Leva ao sexto... Sentido!
Quando... Encaro espelho!
Fico prostrado de joelhos...
Com os pneus... “Arriados!”
Muito triste... Injuriado!
Um verdadeiro... “Pentelho!”
Divergências ideológicas...
Podem causar... Fissura!
Não resolve a clausura...
Isso... Contraria a lógica!
Agir de forma metódica...
Nem... Melhor caminho!
Não valorize... Espinho!
Dando ênfase ao imprevisto...
Orgulho... Um misto!
Aflora o ser... Mesquinho!
Com a espada em riste...
A sensatez... Dispersa!
Celeuma... “Mercado Persa!”
Quando ilícito... Persiste!
Quem luta nunca... Desiste!
Esta a grande verdade...
Interferir na... Sociedade!
É um belo desafio.
Não permita entrar no cio...
Abomine... Promiscuidade!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 05/03/2019
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