Chegou à quarta feira.

Hora de retomar a lida.

Pegar bagagem da vida.

Subir na velha esteira.

Superar até... Barreiras!

Afinal, vida recomeça.

Misturar a massa... Peça!

Independente de a crença.

Fazer sempre a diferença.

Calma senão... Tropeça!



Ao retornar da viagem...

Cautela, muito cuidado.

Policial... “Dá o recado!”

Ajeite bem a bagagem.

Atenção na ultrapassagem...

Respeito ao semelhante.

Cautela... Muito importante!

Observe cada... Dica!

Bom senso regras... Aplica!

Cuidado virar... Meliante!



“Campanha da Fraternidade...”

Momento de reflexão.

A Cristo... Dedicação!

Respeito à diversidade.

Uma nova sociedade...

De forma analítica.

Buscar uma política...

Pela inclusão social.

De maneira... Imparcial!

Aceitar inclusive... Crítica!



Um mundo mais saudável...

Depende de... Atitude!

Elimine o profano... Rude!

Necessário ser... Amável!

Postura mais... Tolerável!

Reveja alguns... Conceitos!

Apare arestas... Defeitos!

Convivência uma... Arte!

Faça sempre sua... Parte!

Cidadão... Justo perfeito!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 06/03/2019