Valdemir Gomes
Chegou à quarta feira.
Hora de retomar a lida.
Pegar bagagem da vida.
Subir na velha esteira.
Superar até... Barreiras!
Afinal, vida recomeça.
Misturar a massa... Peça!
Independente de a crença.
Fazer sempre a diferença.
Calma senão... Tropeça!
Ao retornar da viagem...
Cautela, muito cuidado.
Policial... “Dá o recado!”
Ajeite bem a bagagem.
Atenção na ultrapassagem...
Respeito ao semelhante.
Cautela... Muito importante!
Observe cada... Dica!
Bom senso regras... Aplica!
Cuidado virar... Meliante!
“Campanha da Fraternidade...”
Momento de reflexão.
A Cristo... Dedicação!
Respeito à diversidade.
Uma nova sociedade...
De forma analítica.
Buscar uma política...
Pela inclusão social.
De maneira... Imparcial!
Aceitar inclusive... Crítica!
Um mundo mais saudável...
Depende de... Atitude!
Elimine o profano... Rude!
Necessário ser... Amável!
Postura mais... Tolerável!
Reveja alguns... Conceitos!
Apare arestas... Defeitos!
Convivência uma... Arte!
Faça sempre sua... Parte!
Cidadão... Justo perfeito!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 06/03/2019
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