Valdemir Gomes
Calma, inspiração divina.
Grande Arquiteto... Obrigado!
Utilizarei... Versos rimados!
Para falar das heroínas...
Seja adulta ou menina.
Fonte de inteligência.
Sensatez e coerência...
Suas marcas registradas.
Companheiras... Namoradas!
Agem com cautela... Paciência!
Cantada em versos e prosa.
Nos quantos cantos... Universo!
Mesmo em ambiente adverso...
Mantém atitude... Rigorosa!
Qual o perfume da rosa.
Enfeita todo... Ambiente!
De maneira sensata... Coerente!
Sob a luz da... Razão!
Encontra a melhor solução...
Do amor tem a... Semente!
Diante de um problema...
No calor da discussão.
Faz brotar a solução...
Que resolve o dilema.
Organiza o sistema...
Cautela, amor... Carinho!
Encontra... Um jeitinho!
A saída condizente.
Apazígua o ambiente...
Uma rosa... Sem espinho!
Com sua grande magia...
Tem poder de agregar.
Seja no trabalho ou... Lar.
Dá à vida mais valia.
Vinte e quatro horas... Dia!
Segura firme o cajado!
Uma valente... Soldado!
Representante de Cristo.
Contorna todo imprevisto...
Mas... Dá conta do recado!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 08/03/2019
Justiça
Trabalhos regulares do Plenário foram retomados nesta quarta-feira; discussão sobre os dois ministros foi suspensa após pedido de vista
Novo PME
Evento foi realizado na manhã desta quarta-feira; elaboração terá participação de diferentes segmentos e instituições parceiras
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS