Calma, inspiração divina.

Grande Arquiteto... Obrigado!

Utilizarei... Versos rimados!

Para falar das heroínas...

Seja adulta ou menina.

Fonte de inteligência.

Sensatez e coerência...

Suas marcas registradas.

Companheiras... Namoradas!

Agem com cautela... Paciência!



Cantada em versos e prosa.

Nos quantos cantos... Universo!

Mesmo em ambiente adverso...

Mantém atitude... Rigorosa!

Qual o perfume da rosa.

Enfeita todo... Ambiente!

De maneira sensata... Coerente!

Sob a luz da... Razão!

Encontra a melhor solução...

Do amor tem a... Semente!



Diante de um problema...

No calor da discussão.

Faz brotar a solução...

Que resolve o dilema.

Organiza o sistema...

Cautela, amor... Carinho!

Encontra... Um jeitinho!

A saída condizente.

Apazígua o ambiente...

Uma rosa... Sem espinho!



Com sua grande magia...

Tem poder de agregar.

Seja no trabalho ou... Lar.

Dá à vida mais valia.

Vinte e quatro horas... Dia!

Segura firme o cajado!

Uma valente... Soldado!

Representante de Cristo.

Contorna todo imprevisto...

Mas... Dá conta do recado!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 08/03/2019