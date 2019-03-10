Valdemir Gomes
Vida grande mistura...
De inusitados eventos.
Alguns acontecimentos...
Comprometem a conjuntura.
Provoca terrível... Fissura!
Transforma a realidade.
Sob a luz da verdade...
Tenho como ancora... Cristo!
Na fé, esperança, insisto...
Encarar a... Fatalidade!
Cada dia, novo sol...
Surge atrás do monte.
Resplandece no horizonte.
Iluminando o... Atol!
Deposite em seu... Paiol!
Encare o duro... Momento!
Com argamassa... Cimento!
Organize todo... Insumo!
Use compasso... Prumo!
No caminho... Pavimento!
Num repente... Tudo muda!
O mundo vira as costas.
Criam-se enormes... Crostas!
Desaparece... Ajuda!
Até máscara... Desnuda!
Você sente-se... Sozinho!
Palavras de amor... Carinho!
Um silêncio... Sepulcral!
Aquele olhar... Visceral!
Vira agulha... Espinho!
Ninguém conhece... “Ninguém!”
Esta verdade, um... “Fato!”
Você vale seu... Extrato!
No balanço desse... Trem!
Milho quebrado... Xerém!
O humano... Inconstante!
Orgulhoso, intolerante...
Como um vaso... Vazio!
Torna o futuro... Sombrio!
Deixa a vida... Destoante!
Poema: Valdemir gomes dos Santos 11/03/2019
Justiça
Trabalhos regulares do Plenário foram retomados nesta quarta-feira; discussão sobre os dois ministros foi suspensa após pedido de vista
Novo PME
Evento foi realizado na manhã desta quarta-feira; elaboração terá participação de diferentes segmentos e instituições parceiras
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