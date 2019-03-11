A vida é uma tela.

Memória, registro, retrato!

O povo gosta de fatos...

Que descreve a vida, bela!

O desfilar na passarela

Sempre chama atenção!

Quando descrito em refrão

O trágico, fica agradável!

Torna o amargo, palatável!

Qual um suco de limão.



Grafo o cotidiano...

Para o povo refletir

Chutar o balde, reagir!

Deixar de ser altivo, profano!

Um forasteiro cigano

Pelo sistema tratado...

Como simples agregado.

Fazer parte do conselho...

Agir qual um pentelho:

Território... Demarcado!



É preciso mudar regras!

Uma nova ordem social

O bem vencendo o mal

Extermine ideias piegas

O País não é bodega

Saia de sua choça

Humano não é palhoça

Mostre ter mais valia

Exercite a cidadania

Refute canga, carroça!



Às futuras gerações...

Um mundo diferente

Depende da gente

Produzir os embriões

No pleito, nas eleições...

Faça valer, seu direito!

Não eleja sujeito...

Extirpe... Fichas sujas!

Os morcegos e corujas!

Brasil! Ainda tem jeito.

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 12/03/2019