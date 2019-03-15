Retomar a caminhada...

Seguir um novo roteiro.

Chega de enfrentar... Vespeiro!

A felicidade... Sonhada!

Às vezes têm... Espinhadas!

A falta do ombro... Amigo!

Leva a aventuras... Perigos!

Até caminho sem... Volta!

Por isso, importante... Escolta!

Retorno em paz... Abrigo!



Escrever uma nova história.

Com outra... Roupagem!

Trazer interessante... Mensagem!

Cujo desfecho... Vitória!

Refazer rota... Trajetória!

Sempre ser... A diferença!

Reconhecimento... Recompensa!

Com certeza... Consequência!

Amor, perdão, benevolência...

Cristo marcando... Presença!



Os dias passam... “Correndo!”

Alguns projetos... Desfeitos!

Nem tudo justo... Perfeito!

Assim, se vai... Aprendendo!

Até conceitos... Revendo!

Pois, no balanço do trem...

Qual serrote... “Vai e vem!”

Aguenta firme... Sacolejo!

Recua igual... Caranguejo!

Ninguém conhece... “Ninguém!”



Este dito... “Uma verdade!”

Grande buraco... Gruta!

Na competição... Disputa!

Surgem... Adversidades!

Transforma a realidade...

Em um... “Beco sem saída!”

Uma paixão incontida...

É terreno... Permeável!

Nem... Na vida palpável!

Tudo tem... Contrapartida!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 16/03/2019