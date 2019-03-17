Águas rebeldes de março...

Infelizmente levam vidas...

Como encontrar... Saídas?

Ruas viram um... Traço.

O povo perde... Compasso!

Um desespero... Sufoco!

Morros desabam... Pipoco!

Então surge... Desespero!

Qual farofa sem... Tempero!

Desgraça diga... Pouco!



Analisando o sistema...

Impossível... Mensurar!

Tentarei... Configurar!

Este um grande... Dilema!

Através deste... Poema!

Descrevo esta história.

Dou à mão a palmatória...

Aos eleitores... Visionários!

Deram chance... Crediário!

De forma... Arbitrária!



Quero mudar a rota...

Escrever um novo tema...

Para mudar... Sistema!

Necessário organizar... Frota!

Quanto, vitória... Derrota!

Estamos saindo do prumo.

Falta argumento... Insumo!

Governo igual... Vespeiro!

Sem projeto... Roteiro!

Entendo falso... Resumo!



Um tanto quanto... Arredio!

Discursos sem... Fundamento!

Vivemos tristes... Momentos!

Tragédia causa... Arrepio!

Plano fictício... Vazio!

Realmente... Encabula!

Discurso governo... Lula!

Enaltece... Desafeto!

Expõe falta de projeto...

Triste repertório... Firula!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 18/03/2019