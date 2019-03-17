

Um final de semana.

O céu está nublado.

Chuva... Solo encharcado!

Enclausurado na choupana...

Pela janela passa... Caravana!

Rua colorida... Enfeitada!

Uma galera. Excitada!

Onde o álcool... Insumo!

Desorientados... Sem rumo!

Retornando da balada.



Assim... “Caminha o futuro!”

Jovens apáticos... Perdidos!

Seus sonhos... Esquecidos!

Diante do político... Perjuro!

Nada vai além... Muro!

Águia virando... Galinha!

No templo gestos... “Arminha!”

Triste mas... Verdade!

A dura realidade...

Ventos espargem... Farinha!



Politico insano sugere... Diz!

Professor em sala... “Arma!”

Realmente, em transe... Carma!

Que sugestão... Infeliz!

Mestre mãos sujas... Giz!

Ao parlamentar... Sugestão!

Mais verbas... Educação!

Educador... Valorizado!

País... Salubre, melhorado!

Não elege... Fanfarrão!



Chega de tanta... Lambança!

O povo está... Abandonado!

Sem rumo, amedrontado...

Morre o futuro... Criança!

Estado... Cadê segurança?

Assim... Hino desafina!

Ao invés de livros... Carabina!

Estamos caminhando para trás...

Falta solução... Eficaz!

Está acesa a... “Bina!”

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 17/03/2019