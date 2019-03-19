

Agradecer a cada amigo...

Todo apoio... Recebido!

Nem tudo está perdido!

Cristo refúgio... Abrigo!

Hei de enfrentar o perigo...

Com altivez e coragem.

Essa travessia... Passagem!

Um teste de resistência.

Necessário... Competência!

Para alcançar outra... Margem!

Enfrento a turbulência...

Com muito dinamismo.

Sempre haverá... Abismo!

Tenho plena... Consciência.

Com coragem... Paciência!

Pois, navegar... “Preciso!”

Conquistar o paraíso...

Bela meta... Objetivo!

Mudar rumo... Corretivo!

Deixar de ser... Indeciso!

“Caminhando... Cantando!”

Canção... “Geraldo Vandré!”

A vida dá... “Marcha ré!”

Algum momento... Errando!

Ao incerto levando...

Necessário rever... Conceitos!

Avaliar seus... Feitos!

Pender para outro... Rumo!

Quando algo sai do prumo...

Corrija postura... Defeitos!

Cada dia, um aprendizado...

Esta verdade... Irrefutável!

Quando algo é inviável...

Deve ser analisado.

Refeito... Revisado!

Merece um corretivo.

Caminho alternativo...

Talvez, seja... Solução!

Como a nota da... Canção!

Do amor... Aditivo!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 19/03/2019