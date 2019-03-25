Valdemir Gomes
Dói a indiferença.
Diante de a dificuldade.
Um ato de crueldade...
Humano perde a crença.
Quando ignora a presença...
Esquece-se de ser... Solidário!
Ao cometer um erro... Primário!
Nada de condenação... Sumária!
Uma atitude... Voluntária!
Aqui... Somos estagiários!
Parece irrelevante...
Faz toda... Diferença!
Reconhecimento, recompensa...
A mudança... Doravante!
Ser solidário cativante...
De felicidade... Um misto!
Aproxima-nos de Cristo.
Muda rumo... Roteiro!
Do amor... Mensageiro!
Suscetível a imprevisto.
O amar e ser... Amado!
Basta um pequeno gesto.
Sempre humilde modesto...
Este simples... Recado!
O indefeso... Amparado!
Uma postura... Cristã!
Saia de o seu... “Divã!”
Como a rima da canção...
Simples... Estender as mãos!
Melhora seu... Amanhã!
A vida um... “Bumerangue!”
Verdadeiro... “Vai e vem!”
Como balanço do trem...
Ao cortar na carne... “Sangue!”
Com semelhante, não... Zangue!
Mesmo cometendo... Delito!
Ajude o desesperado, aflito.
Depois... Pergunte a razão!
Dê ao amor... Vazão!
Ouça do semelhante... Grito!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 25/03/2019
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