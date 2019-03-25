

Dói a indiferença.

Diante de a dificuldade.

Um ato de crueldade...

Humano perde a crença.

Quando ignora a presença...

Esquece-se de ser... Solidário!

Ao cometer um erro... Primário!

Nada de condenação... Sumária!

Uma atitude... Voluntária!

Aqui... Somos estagiários!



Parece irrelevante...

Faz toda... Diferença!

Reconhecimento, recompensa...

A mudança... Doravante!

Ser solidário cativante...

De felicidade... Um misto!

Aproxima-nos de Cristo.

Muda rumo... Roteiro!

Do amor... Mensageiro!

Suscetível a imprevisto.



O amar e ser... Amado!

Basta um pequeno gesto.

Sempre humilde modesto...

Este simples... Recado!

O indefeso... Amparado!

Uma postura... Cristã!

Saia de o seu... “Divã!”

Como a rima da canção...

Simples... Estender as mãos!

Melhora seu... Amanhã!



A vida um... “Bumerangue!”

Verdadeiro... “Vai e vem!”

Como balanço do trem...

Ao cortar na carne... “Sangue!”

Com semelhante, não... Zangue!

Mesmo cometendo... Delito!

Ajude o desesperado, aflito.

Depois... Pergunte a razão!

Dê ao amor... Vazão!

Ouça do semelhante... Grito!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 25/03/2019