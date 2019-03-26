Amor e o perdão...

São irmãos siameses

Perdoar milhões de vezes...

Tem valor qual... Certidão!

Macies do... Algodão!

Coloca a... No prumo.

Constrói caminhos... Insumo!

Elimina o mal... “Raiz!”

Torna o insolente... Feliz!

Dá à vida, outro rumo.



Impossível não errar.

Afinal... “Somos humanos!”

Não importa justo... Profano!

De repente... Acelerar!

A saudade... Aflorar!

Um minuto de... “Bobeira!”

Surgem obstáculos... Barreiras!

Segundos... Desatenção!

Comete-se ilícito... Infração!

A vida desce... Ladeira!



O amigo, verdadeiro...

Ajuda... Não critica!

Momento certo... Explica!

Protege contra... Vespeiro!

Cordial, amável, hospitaleiro...

Solidário oferece... Apoio!

Tal qual trigo, sem joio...

Massa pura... Fina!

Não foge, não desafina...

Nordeste... Vaqueiro, aboio!



Nesta sutil... Caminhada!

Cristo traça... Trajetória!

Quanto... Derrota, vitória!

Fazem parte da... Estrada!

Deixar rastro... “Pegadas!”

É um belo... Desafio!

Chega dá... Calafrios!

Tamanho os... Obstáculos!

É preciso garra... “Tentáculos!”

Meta, outra... Do rio!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 26/03/2019