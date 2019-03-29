

Busco um ser perfeito.

Porque isso... “Utopia!”

Tem humano com miopia...

Cheio de... Preconceitos!

Enxerga no outro... Defeitos!

Isso é puro egoísmo.

Conduz o mundo... Abismo!

Tamanha... Incoerência!

Pois, respeito paciência...

Antidoto contra... Cinismo!



Parece até... Redundância!

Escrever sobre este tema.

Utilizo versos... Poema!

Com certa constância.

Para percorrer distância...

Necessário primeiro... Passo!

Com esquadro... Compasso!

Terei a medida... Certa!

Sexto sentido desperta...

Ao conquistar seu... Espaço!



A cada novo amanhecer...

Agradeço... Grande Arquiteto!

Sou parte do seu... Projeto!

Meus préstimos... Oferecer!

Importante... Reconhecer!

Sou humano... Limitado!

De repente... Fraquejado!

Perfeito só... “Gabarito!”

Tenho que observar... Rito!

Nem... Como o planejado!



Vida... Um aprendizado!

Cada dia... Novidade!

Dedicação, criatividade...

Sonhos... Concretizados!

Por cristo sendo abalizado...

Surge um novo... Roteiro!

Ser leal... Verdadeiro!

Semear melhor semente...

Todos são... Dependentes!

Neste mundo... “Passageiro!”

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 29/03/2019