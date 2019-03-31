Valdemir Gomes
arece grande... Piada!
Exército comemorar... Revolução!
Às vítimas... Afronta provocação!
Parece conversa... Fiada!
A população... Injuriada!
Diante de um ato... Insano!
Balela... Falta de Plano!
De um gestor sem roteiro.
Tagarela... Bravateiro!
Até parece... Profano!
Do nada... “Lugar nenhum!”
Sem rumo... Subalterno!
Arminha marca... Governo!
Nos bastidores... Zum, zum!
Não tem projeto... Algum!
Vive reinventado... “Roda!”
Ser arrogante virou... Moda!
Está descendo a ladeira...
Um festival de... Besteira!
Realmente... Incomoda!
Para levantar defunto.
Reacende a chama do ódio.
Leva tragédia ao pódio...
Retoma antigo assunto.
Os dejetos não... Ajunto!
Assim acirra a disputa.
Causa insólita... Permuta!
O barco fica à deriva.
Gente não... Comitiva!
Importante rever... Conduta!
Quando mexe na ferida...
Necessário refazer... Curativo!
A maldade como aditivo...
Nunca foi melhor... Saída!
Só o brucutu... Revida!
Coloca lenha... “Fogueira!”
Saudosismo... Brincadeira!
Jamais leva a bom termo.
Deixa paciente enfermo...
Gestor... Quanta besteira!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 31/03/2019
Justiça
Trabalhos regulares do Plenário foram retomados nesta quarta-feira; discussão sobre os dois ministros foi suspensa após pedido de vista
Novo PME
Evento foi realizado na manhã desta quarta-feira; elaboração terá participação de diferentes segmentos e instituições parceiras
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS