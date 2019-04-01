

Parece grande... Piada!

Exército comemorar... Revolução!

Às vítimas... Afronta provocação!

Parece conversa... Fiada!

A população... Injuriada!

Diante de um ato... Insano!

Balela... Falta de Plano!

De um gestor sem roteiro.

Tagarela... Bravateiro!

Até parece... Profano!



Do nada... “Lugar nenhum!”

Sem rumo... Subalterno!

Arminha marca... Governo!

Nos bastidores... Zum, zum!

Não tem projeto... Algum!

Vive reinventado... “Roda!”

Ser arrogante virou... Moda!

Está descendo a ladeira...

Um festival de... Besteira!

Realmente... Incomoda!



Para levantar defunto.

Reacende a chama do ódio.

Leva tragédia ao pódio...

Retoma antigo assunto.

Os dejetos não... Ajunto!

Assim acirra a disputa.

Causa insólita... Permuta!

O barco fica à deriva.

Gente não... Comitiva!

Importante rever... Conduta!



Quando mexe na ferida...

Necessário refazer... Curativo!

A maldade como aditivo...

Nunca foi melhor... Saída!

Só o brucutu... Revida!

Coloca lenha... “Fogueira!”

Saudosismo... Brincadeira!

Jamais leva a bom termo.

Deixa paciente enfermo...

Gestor... Quanta besteira!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 31/03/2019