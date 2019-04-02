Preciso...

Agradecer ao Grande Arquiteto.

Pelo milagre da... Vida!

Ao mostrar caminhos, saída...

Permite refazer... Projeto!

Desvendar mistérios... Secretos!

Por entender a mensagem...

Refaço sempre a bagagem.

Busco postura... Sensata!

Não ajo como... Primata!

Faço girar... Engrenagem!



Cada dia... Novo desafio!

Fé, coragem... Confiança!

Não, imprevisto... Lambança!

Tragédia causa... Arrepio!

Solidão... Grande vazio!

Que amedronta o humano.

Acredite no... Soberano!

Supere esta... Travessia!

Cristo, Javé, Messias...

Do universo... O dono!



A sociedade aponta...

Por maldade... Preconceito!

Propaga erros... Defeitos!

Mas... Não paga sua conta!

De forma vil... Afronta!

Tanto quanto... Engraçado!

Muda o rumo... Traçado!

Carece concentração... Calma!

Trapaça não merece palma...

Pois, deixa sonhos... Embaçados!



Viver... Aprendizado!

Cada momento, nova lição.

Um cochilo... Distração!

Num repente... Penalizado!

Sem rumo, fragilizado...

Talvez excesso... Consumo!

Um vacilo, perde... Rumo!

Vira piada... Chacota!

Para retomar a rota...

Amor, melhor... Insumo!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 02/04/2019