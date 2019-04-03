Valdemir Gomes
Matemática da vida...
É um... Soma e subtrai!
Como ioiô... Vem e vai!
Chega hora da partida.
Talvez, a melhor saída...
Viver cada momento.
Organizar o pensamento.
Construir um novo mundo.
Cada minuto... Segundo!
Amor... Melhor condimento!
Diante dessa verdade...
Construa o melhor plano.
Pois, cada janeiro... Ano!
Muda toda... Realidade!
Nem sempre a prioridade...
É possível por em prática.
A vida não e estática.
Portanto, a roda... “Gira!”
Nesse eterno coloca... Tira!
Têm coisas... Automáticas!
Cada dia um... Mistério!
Neste jogo... Surpresa!
Coloque as cartas na mesa.
Leve sempre a... Sério!
Observe regras... Critério!
Tenha calma... Paciência!
Durante a... Existência!
Acontecem alguns... Obstáculos!
Persistência, garra, tentáculos...
Servem como... Referência!
Este mundo... Grande escola!
Verdadeira... Universidade!
Diante de a adversidade...
Importante passar... “Bola!”
Como bagagem... Sacola!
Além de calma... Competência!
Aprendizado experiência...
Torna o mundo... Salubre!
Uma atitude... Elucubre!
É sinal de... Inteligência!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 03/04/2019
Justiça
Trabalhos regulares do Plenário foram retomados nesta quarta-feira; discussão sobre os dois ministros foi suspensa após pedido de vista
Novo PME
Evento foi realizado na manhã desta quarta-feira; elaboração terá participação de diferentes segmentos e instituições parceiras
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS