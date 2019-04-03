

Matemática da vida...

É um... Soma e subtrai!

Como ioiô... Vem e vai!

Chega hora da partida.

Talvez, a melhor saída...

Viver cada momento.

Organizar o pensamento.

Construir um novo mundo.

Cada minuto... Segundo!

Amor... Melhor condimento!



Diante dessa verdade...

Construa o melhor plano.

Pois, cada janeiro... Ano!

Muda toda... Realidade!

Nem sempre a prioridade...

É possível por em prática.

A vida não e estática.

Portanto, a roda... “Gira!”

Nesse eterno coloca... Tira!

Têm coisas... Automáticas!



Cada dia um... Mistério!

Neste jogo... Surpresa!

Coloque as cartas na mesa.

Leve sempre a... Sério!

Observe regras... Critério!

Tenha calma... Paciência!

Durante a... Existência!

Acontecem alguns... Obstáculos!

Persistência, garra, tentáculos...

Servem como... Referência!



Este mundo... Grande escola!

Verdadeira... Universidade!

Diante de a adversidade...

Importante passar... “Bola!”

Como bagagem... Sacola!

Além de calma... Competência!

Aprendizado experiência...

Torna o mundo... Salubre!

Uma atitude... Elucubre!

É sinal de... Inteligência!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 03/04/2019