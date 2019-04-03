Valdemir Gomes
Agradecer ao Grande Arquiteto.
Por mais um dia de trabalho.
Tracei... Distribuí o baralho!
Conforme o seu... Projeto!
Perdoo os... Desafetos!
Desejando-os... Boa sorte!
Cristo torna-me... Forte!
Para enfrentar a luta.
Jogo limpo na disputa.
Desavença leva... Morte!
Construa algo diferente...
Tente ser justo... Perfeito!
Pois, rever alguns conceitos...
Uma postura... Coerente!
Saiba... Somos dependentes!
Reorganize o caminho.
Com celeridade, amor, carinho...
Constrói-se novo roteiro.
Seja leal... Verdadeiro!
Elimine da rota... Espinhos!
O amar e ser amado...
Traz a vida... Brilho!
Coloca tudo nos trilhos...
Este o grande... Recado.
Todo humano tem... Pecado!
Pois, sempre existe... Nuance!
Correção ao... Alcance!
Visto... Equívoco faz parte!
Superar é uma arte...
Haverá o próximo... Lance!
Diante dessa... Premissa!
Possível mudar o rumo.
O amor... Melhor insumo!
Num repente... Derriça!
Importante ir à missa...
Aproximar-se de Cristo.
Quanto aos... Imprevistos!
Fazem parte... Jornada!
De repente... Oxigenada!
Dias melhores... Avisto!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 04/04/2019
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