

Agradecer ao Grande Arquiteto.

Por mais um dia de trabalho.

Tracei... Distribuí o baralho!

Conforme o seu... Projeto!

Perdoo os... Desafetos!

Desejando-os... Boa sorte!

Cristo torna-me... Forte!

Para enfrentar a luta.

Jogo limpo na disputa.

Desavença leva... Morte!



Construa algo diferente...

Tente ser justo... Perfeito!

Pois, rever alguns conceitos...

Uma postura... Coerente!

Saiba... Somos dependentes!

Reorganize o caminho.

Com celeridade, amor, carinho...

Constrói-se novo roteiro.

Seja leal... Verdadeiro!

Elimine da rota... Espinhos!



O amar e ser amado...

Traz a vida... Brilho!

Coloca tudo nos trilhos...

Este o grande... Recado.

Todo humano tem... Pecado!

Pois, sempre existe... Nuance!

Correção ao... Alcance!

Visto... Equívoco faz parte!

Superar é uma arte...

Haverá o próximo... Lance!



Diante dessa... Premissa!

Possível mudar o rumo.

O amor... Melhor insumo!

Num repente... Derriça!

Importante ir à missa...

Aproximar-se de Cristo.

Quanto aos... Imprevistos!

Fazem parte... Jornada!

De repente... Oxigenada!

Dias melhores... Avisto!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 04/04/2019