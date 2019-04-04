Povo está perplexo...

Com a reforma... Proposta!

Chega cair de costas...

Danoso o seu reflexo.

Como porrada no... Plexo!

Seu impacto... De morte!

Estamos à mercê da sorte...

Cristo peço... “Clemência!”

Tamanha incompetência...

Um governo sem... “Norte!”



Conversa de bastidores...

Cheirando a negociata.

Tem um bando de... Primatas!

Atuando como... Interlocutores!

Defendendo reforma... Horrores!

Pregando falsa... Mensagem!

Vendendo ilusões... Vantagens!

Ao trabalhador... Afronta!

Como sempre... “Paga conta!”

Desgraça pouca... “Bobagem!”



A união... “Faz a força!”

Isto é... “Verdade absoluta!”

Acabou a eleição... “Disputa!”

Agora trabalhe... Torça!

Não dê mole, rebole... Retorça!

Retome as praças... Ruas.

Brigue pelas coisas... “Suas!”

Chegou a hora... “Momento!”

Quem fica calado... “Jumento!”

Não aceite rações... Cruas!



O déficit da previdência...

Uma mentira... Deslavada!

Pare de... Baionetada!

Está faltando... Competência!

Respeito, seriedade, decência...

Encontre rumo... Roteiro!

Mostre ao povo brasileiro...

Chega de disque me... “Diz!”

Apresente projeto de País...

Este, exequível... Verdadeiro!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 05/04/2019