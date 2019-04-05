Marcar encontro comigo...

Desvendar os... Segredos!

Escrever um novo enredo.

O amor melhor... Abrigo!

Enfrentar com altivez o perigo.

Traçar nova... Trajetória!

Sem luta não há... “Vitória!”

Uma verdade cristalina.

Quem é bom... “Desafina!”

Não vale viver... Inglória!



A cada novo desafio...

Fé em Cristo... Coragem!

Alcançar a outra... “Margem!”

Preencher o espaço... Vazio!

Chega causar... Arrepio!

Os imprevistos... Tropeços!

Cada obstáculo... Recomeço!

Tem que sair... Fortalecido!

Diante de o sinistro ocorrido...

Grande Arquiteto... Agradeço!



Neste jogo de palavras...

Mistura de... Realidade!

Sob a luz da verdade...

Lida vulcão... Lavras!

Ao burlar... Regras!

Se paga um... Preço!

Codinome... Adereço!

Erva daninha... “Brota!”

Quanto... Vitória derrota!

Outro dia... Agradeço!



À busca do desconhecido...

Traz algumas... Surpresas!

Encarar as asperezas...

Coração... Enrijecido!

O está amadurecido...

Qual água... Busca caminhos!

Com cautela, amor, carinho...

A vida segue... Avante!

Respeito ao semelhante...

Deixa a rosa sem... Espinho!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 06/04/2019