Valdemir Gomes
Marcar encontro comigo...
Desvendar os... Segredos!
Escrever um novo enredo.
O amor melhor... Abrigo!
Enfrentar com altivez o perigo.
Traçar nova... Trajetória!
Sem luta não há... “Vitória!”
Uma verdade cristalina.
Quem é bom... “Desafina!”
Não vale viver... Inglória!
A cada novo desafio...
Fé em Cristo... Coragem!
Alcançar a outra... “Margem!”
Preencher o espaço... Vazio!
Chega causar... Arrepio!
Os imprevistos... Tropeços!
Cada obstáculo... Recomeço!
Tem que sair... Fortalecido!
Diante de o sinistro ocorrido...
Grande Arquiteto... Agradeço!
Neste jogo de palavras...
Mistura de... Realidade!
Sob a luz da verdade...
Lida vulcão... Lavras!
Ao burlar... Regras!
Se paga um... Preço!
Codinome... Adereço!
Erva daninha... “Brota!”
Quanto... Vitória derrota!
Outro dia... Agradeço!
À busca do desconhecido...
Traz algumas... Surpresas!
Encarar as asperezas...
Coração... Enrijecido!
O está amadurecido...
Qual água... Busca caminhos!
Com cautela, amor, carinho...
A vida segue... Avante!
Respeito ao semelhante...
Deixa a rosa sem... Espinho!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 06/04/2019
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