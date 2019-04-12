Fatos que acontecem...

Apequena o ser humano.

Torna insensato vil... Tirano!

Que muito... Aborrecem!

Nenhum crédito... Merecem!

Simplesmente... Vaidade!

Acesso de insanidade...

Carência na autoestima.

Poesia perde a rima...

A vida... Banalidade!



“Eu mando... Obedece!”

Caso contrário... “Chibata!”

Atitude vil... Primata!

Que o sensato... Estarrece!

Quando vaidade... Cresce!

Digo, a vida sai do prumo.

Alimenta ódio... Insumo!

Chega ao cúmulo... Estarrecer!

Diante deste... Parecer!

Respeito reles... Resumo!



Diante de tanto desrespeito...

Integridade... Não arrisco!

Sensatez... Simples petisco!

Importante rever... Conceitos!

Imposição, não... Aceito!

Pois, preciso ser... Ouvido!

Fico triste... Aborrecido!

Quanta... Verticalidade!

Em risco... Integridade!

Tanta falácia... Ruídos!



Está faltando... Diálogo!

Ou sobrando... Prepotência!

“Tenha santa... Paciência!”

Alguns casos... Análogos!

Simplesmente criam-se... Catálogos!

Exige seu cumprimento.

Respeito, discernimento...

Normal caminhar... Juntos!

Jamais serei... Presunto!

Dando à tragédia... Assento!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 13/04/2019