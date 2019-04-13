

Bela, interessante sugestão.

Vou discorrer sobre o tema.

Grafar em versos... Poema!

Tudo jogo... Corporação!

Os interesses... Quais são?

Na verdade... Grande segredo!

Na surdina... Muito cedo!

Acende sinal de alerta.

Dá o bote... Hora certa!

Mistura os seus... Enredos!



Às vezes, lados divergentes...

Mas... Seguindo a trajetória!

Cuja meta... Vitória!

Fundem várias... Correntes!

Para disseminar a semente...

Essa angustia nos consome.

Meta, manter sobrenome...

No comando das cidades.

Supera as adversidades...

Espalham... Miséria fome!



Capitanias... Hereditárias!

Permanecem em evidência.

Por falta de... Consciência!

A população... Serventuária!

Sempre tratada... “Otária!”

Envolvida no contexto.

Coloca no curral... “Cabresto!”

Assim, gira a grande esteira.

Lenda das... “Três peneiras!”

No grande balaio... Cesto!



Parece até... Utopia!

Mas... Aceito este desafio!

Agir cauteloso qual... Rio!

Só de pensar... Arrepia!

Vou sair de minha... “Abadia!”

Encarar essa... Torrente!

Ousar, mudar... “Semente!”

Pois, chega de... Submissão!

Basta de tanta... Opressão!

Atitude... “Minha gente!”

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 14/04/2019