Atitude arrogante... Resolve!

Bravata será a solução?

Caminhamos rumo... Involução!

Todo respeito... Dissolve!

Quando nada se resolve...

Aí bate o desespero.

O excesso de tempero...

Estraga o alimento.

Vivemos sórdidos... Momento!

Grande colmeia... Vespeiro!



Sem projeto, impossível...

Comandar uma... Nação!

Verdadeira... Decepção!

Porém, era previsível...

Aquele discurso... Infalível!

Uma verdadeira... Piada!

Caminhamos rumo... Nada!

Ao Cristo peço... Clemência!

A reforma da... Previdência!

Nunca foi tão... Propalada!



O povo... A uma só voz!

Continua... Perguntando!

Não está mais... Aguentando!

Por onde anda... Queiroz?

Um verdadeiro... Algoz!

Tem cortina de fumaça...

Quanto mistério... Trapaça!

Nada de premunição... Agouro!

Sua excelência... Moro!

Mão na cabeça... Passa!



Viagens e mais... Viagem!

Delas, não colhemos... Frutos!

Quer reinar... Absoluto!

Com o filho na bagagem...

Seu repertório... Bobagem!

São discursos sem... Sentido!

Literalmente... Perdido!

Prova do próprio... Veneno!

Propaga gesto... Obsceno!

Vive a produzir... Ruídos!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 15/04/2019