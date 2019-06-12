

Sapiência, inspiração... Divina!

Para descrever o amor.

Sentir da alma... Clamor!

Ligar do coração... Bina!

Escalar a maior... Colina!

Disseminar seu... Cheiro!

Montar um novo roteiro...

Cristo como... Grande guia!

Sair de a minha abadia...

Flor do meu... Canteiro!



Meu caminho... Suave!

Tendo sua... Companhia!

À vida, mais... Valia!

Meu coração sua... Nave!

Entrego a você, chave...

Ele está a seu... Comando!

Como é bom amar... Amando!

Meu céu fica... Colorido!

Desperto sexto... Sentido!

Nesse barco... Navegando!



O brilho do seu sorriso...

Refrão do belo... Poema!

Como felicidade... Tema!

Caminho do paraíso.

O que mais... Preciso!

Orquestra da natureza...

Mostra do Pai... Grandeza!

Símbolo de simplicidade.

Diante de a... Adversidade!

União... “Força, beleza!”



Nas curvas do seu... Cheiro!

Derrapam... Sentimentos!

Descrever nossos momentos...

Um infinito... Roteiro!

Como barco no estaleiro...

Oceanos... Nosso limite!

Seu olhar, Conduite...

Como fonte do... Desejo!

Num repente lampejo...

Felicidade... Existe!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 12/06/2019