

Comtemplar a bela natureza...

Descrever a magia do sorriso.

Percorrer avenida... Paraíso!

Extirpar de vez... Tristeza!

Mesclar... “Força beleza!”

Cristo... Torna-me forte!

Direção, caminho... Norte!

Coloca a vida no prumo.

Amor... Melhor Insumo!

Grande Arquiteto... Suporte!



Rever alguns... Conceitos!

Um ato de humildade.

Praticar... Solidariedade!

Afinal, justo perfeito...

Entender... Temos defeitos!

Porém, o bem... Prevalece!

Tolerância... Alma aquece!

Não postura... Primata!

Medida certa, exata...

Humano sensato... Cresce!



A cada novo dia...

Reformule... Repertório!

Sem plateia, auditório...

Feliz, Cristo... Irradia!

Ao deixar sua... “Abadia!”

Saiba, vida um... Instante!

Jamais seja... Figurante!

Cumpra com galhardia... Papel!

Como a rima do cordel...

Seja cortês... Tolerante!



Ao conduzir o cajado...

Cautela... Grande serviço!

Nos ombros... Compromisso!

Sucesso como... Aliado!

Consciente, preparado...

Do mundo... “Porto seguro!”

Saiba que o futuro...

Objetivo, meta... Conquista!

Portanto... Nunca desista!

Vá à luta... “Jogo duro!”

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 12/06/2019