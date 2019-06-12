Valdemir Gomes
Comtemplar a bela natureza...
Descrever a magia do sorriso.
Percorrer avenida... Paraíso!
Extirpar de vez... Tristeza!
Mesclar... “Força beleza!”
Cristo... Torna-me forte!
Direção, caminho... Norte!
Coloca a vida no prumo.
Amor... Melhor Insumo!
Grande Arquiteto... Suporte!
Rever alguns... Conceitos!
Um ato de humildade.
Praticar... Solidariedade!
Afinal, justo perfeito...
Entender... Temos defeitos!
Porém, o bem... Prevalece!
Tolerância... Alma aquece!
Não postura... Primata!
Medida certa, exata...
Humano sensato... Cresce!
A cada novo dia...
Reformule... Repertório!
Sem plateia, auditório...
Feliz, Cristo... Irradia!
Ao deixar sua... “Abadia!”
Saiba, vida um... Instante!
Jamais seja... Figurante!
Cumpra com galhardia... Papel!
Como a rima do cordel...
Seja cortês... Tolerante!
Ao conduzir o cajado...
Cautela... Grande serviço!
Nos ombros... Compromisso!
Sucesso como... Aliado!
Consciente, preparado...
Do mundo... “Porto seguro!”
Saiba que o futuro...
Objetivo, meta... Conquista!
Portanto... Nunca desista!
Vá à luta... “Jogo duro!”
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 12/06/2019
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