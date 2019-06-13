

Ouvir a voz do coração...

Diante de um... Cabreiro!

Embaixo da sombra do juazeiro...

Uma nostálgica canção.

Lula... “Rei do baião!”

Belo solo... “Agreste!”

Velho... “Cabra da peste!”

Coração... Vira pipoca!

Recolheita de arroz... “Soca!”

Sorriso matreiro... “Cafajeste!”



Mesclagem de feromônio...

Num momento... Só nosso!

Excitante esse... “Troço!”

Provoca grande... Fascínio!

Esta fusão... Hormônio!

Num frenético... “Vai e vem!”

Qual o balanço do trem...

Uma união perfeita.

Num repente... Ajeita!

A viagem ao... Além!



Um beija flor, garboso...

Visitou meu belo... Jardim!

Na tristeza pôs um fim...

Com seu bailar... Charmoso!

Sobre a flor, lindo... Pouso!

A cena... Chamava atenção!

Bailado... Fecundação!

Um momento... Inusitado!

Um tilintar... Compassado!

Mistura... Transmutação!



Descrever nossos momentos...

Daria uma enciclopédia.

Sem limites, regra, rédeas...

Turbilhão de... Sentimentos!

Alguns intrusos agourentos...

Atravessaram... Caminho!

Não, nos assustam... Espinhos!

Vida, uma ousada... Viagem!

Amor... Estimulante bagagem!

Abraço... Seguro ninho!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 14/06/2019