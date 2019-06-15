Faltando sensatez... Consciência!

Por isso tem... Punição!

Uma triste constatação...

Isto chega à indecência.

Tamanha incompetência...

Tragédia... Fatalidade!

Quanta irresponsabilidade...

Precisa ser... Repreendido!

Esquece-se do... Aludido!

Infelizmente... Verdade!



Um povo civilizado...

Não pode ser promíscuo

Racionalidade... Vácuo!

Não deveria ser... Vigiado!

Por um cidadão... Fardado!

Ter medo da... Taxa!

Desrespeita pedestre... Faixa!

Esquece-se de colocar... Cinto!

Estaciona em qualquer... Recinto!

Por displicência... Relaxa!



Acabam sendo punidos...

Para observar... Regras!

Quantas armadilhas... Flagras!

Policial... Escondido!

Com instrumento... Erguido!

No pé da rampa... Curva!

Visão dificultada... Turva!

Surpreendido pela... Carta!

Assustado quase... Enfarta!

A coluna dói... Encurva!



Uma triste realidade...

Acho falta de respeito.

Fico revoltado, não aceito...

Diante de... Barbaridades!

Excesso de... Velocidade!

Tem provocado... Acidentes!

Atitudes inconsequentes...

Posturas... Deselegantes!

Marginais ao volante...

Verdadeiros... Delinquentes!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 15/06/2019