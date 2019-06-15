Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 16:01

Buscar

Últimas notícias
X

Valdemir Gomes

Está...

Valdemir Gomes

Publicado em 15/06/2019 às 13:09

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

 

Faltando sensatez... Consciência!
Por isso tem... Punição!
Uma triste constatação...
Isto chega à indecência.
Tamanha incompetência...
Tragédia... Fatalidade!
Quanta irresponsabilidade...
Precisa ser... Repreendido!
Esquece-se do... Aludido!
Infelizmente... Verdade!


Um povo civilizado...
Não pode ser promíscuo 
Racionalidade... Vácuo!
Não deveria ser... Vigiado!
Por um cidadão... Fardado!
Ter medo da... Taxa!
Desrespeita pedestre... Faixa!
Esquece-se de colocar... Cinto!
Estaciona em qualquer... Recinto!
Por displicência... Relaxa!


Acabam sendo punidos...
Para observar... Regras!
Quantas armadilhas... Flagras!
Policial... Escondido!
Com instrumento... Erguido!
No pé da rampa... Curva!
Visão dificultada... Turva!
Surpreendido pela... Carta!
Assustado quase... Enfarta!
A coluna dói... Encurva!


Uma triste realidade...
Acho falta de respeito.
Fico revoltado, não aceito...
Diante de... Barbaridades!
Excesso de... Velocidade!
Tem provocado... Acidentes!
Atitudes inconsequentes...
Posturas... Deselegantes!
Marginais ao volante...
Verdadeiros... Delinquentes!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 15/06/2019

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Valdemir Gomes

De...

Valdemir Gomes

Sempre...

Valdemir Gomes

Nessa...

Valdemir Gomes

Uma...

Publicidade

Valdemir Gomes

Nada...

ÚLTIMAS

STF retoma julgamentos após sessão sobre casos de Moraes e Mendonça

Justiça

STF retoma julgamentos após sessão sobre casos de Moraes e Mendonça

Trabalhos regulares do Plenário foram retomados nesta quarta-feira; discussão sobre os dois ministros foi suspensa após pedido de vista
Aquidauana lança trabalhos para definir plano da educação até 2036

Novo PME

Aquidauana lança trabalhos para definir plano da educação até 2036

Evento foi realizado na manhã desta quarta-feira; elaboração terá participação de diferentes segmentos e instituições parceiras

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo