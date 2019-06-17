Valdemir Gomes
Sociedade perplexa...
Diante da nova... Gestão!
Um bando de falastrão.
Nada caminha... Conexa!
A cada dia... Complexa!
Parece sem rumo... Roteiro!
O que vemos... “Farofeiros!”
Caminhando sem... Rumo!
Desconhece... “Régua prumo!”
São construtores... Pedreiros?
A obra... Quase parada!
Está faltando... Projeto!
Se é que existe... Secreto!
Até o momento... Nada!
Quanta... Camarada!
Viagens... Mais viagem!
Nem desfaz... Bagagem!
Quando será... Começo?
Pagamos um alto preço...
Tudo... “Balela Manolagem!”
Entrar no supermercado...
Encher de compras... Carrinho?
Quase nada... Pouquinho!
Trabalhador... Ferrado!
Tá tudo caro... “Sagado!”
Têm coisas... Não Combina!
Nas alturas... Gasolina!
É o tempo do... “Tinha!”
Gesto obsceno... “Arminha!”
Sinal de alerta... Bina!
Junho... “Festa Junina!”
Planalto... Quadrilha!
Descarregada... Pilha!
Não serve de cola... Resina!
Cabras sabonetes... Vaselina!
A saúde está... “Doente!”
Arrogante... Prepotente!
Esperamos... Solução!
“Em frangalhos... Educação!”
Não germina esta... “Semente!”
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 17/06/2019
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