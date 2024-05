13ª edição dos Jogos da Criança reúne mais de 800 alunos da REME

A 13ª edição dos Jogos da Criança foi aberta nesta sexta-feira, 10 de maio, durante cerimônia na quadra de esportes da Escola Municipal Barão do Rio Branco. A competição reúne 815 estudantes com faixa etária de nove a onze anos da Rede Municipal de Ensino (REME).

Os Jogos da Criança são disputados em cinco modalidades: Golzinho, Queimada, Arremesso, Cabo de Guerra e Circuito de Agilidade. Até a próxima sexta-feira, dia 17, vinte e uma escolas, tanto da zona urbana como da zona rural, se enfrentam em confrontos que vão apontar as equipes campeãs da competição deste ano.

Representando o prefeito Marcelo Iunes, o secretário Municipal de Governo, José Carlos Macena de Britto Júnior, declarou aberta a 13ª edição dos Jogos da Criança. Ele afirmou que a prática esportiva na REME "é fundamental para o desenvolvimento dos estudantes" e a gestão Marcelo Iunes tem trabalhado para garantir cada dez mais qualidade à educação pública em Corumbá. Macena também responde pela Secretaria Municipal de Relações Institucionais.

Secretária-adjunta de Educação, Maria do Carmo Provenzano de Arruda Brum, disse que os Jogos da Criança proporcionam "momentos de lazer, entretenimento e amizade" aos estudantes. Ela também destacou que o evento "estimula a prática de atividades físicas, buscando a melhoria da qualidade de vida e o exercício pleno da cidadania. O esporte salva vidas", completou.

Diego Felipe dos Santos Rocha, assessor técnico-pedagógico da Secretaria de Educação, explicou que nos Jogos da Criança, as modalidades enquadram-se na categoria pré-desportiva, ou seja, a prática do esporte com regras adaptadas, de forma a possibilitar que um maior número de pessoas participe sem o rigor conferido pela prática padrão. Ele informou que as modalidades serão disputadas na quadra da escola Barão do Rio Branco; no Poliesportivo Lucílio de Medeiros e no Poliesportivo Nação Guató.

Acompanharam a solenidade de abertura os secretários César Freitas Duarte (Segurança Pública e Defesa Social); Hudson Vilanova (adjunto de Segurança Pública e Defesa Social) e o chefe de Gabinete, Estácio Muniz.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Corumbá