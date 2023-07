14ª Conferência Municipal de Assistência Social acontece nesta sexta

A Conferência é um momento muito importante de participação popular / Marcio Carneiro/ Prefeitura de Corumbá

Nesta sexta-feira, 7 de julho, acontece em Corumbá a 14ª Conferência Municipal de Assistência Social, que tem como tema: “Reconstrução do SUAS: O SUAS que temos, o SUAS que queremos” e envolverá cinco eixos temáticos: Financiamento; Controle Social; Articulação entre os Segmentos; Serviços, Programas e Projetos; e por fim, Benefício e Transferência de Renda. O encontro será realizado das 8h às 15h, no Centro de Convenções do Pantanal.

A Conferência é realizada pela Prefeitura de Corumbá, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, e pelo Conselho Municipal de Assistência Social de Corumbá. A palestra de abertura da Conferência Municipal vai dialogar sobre a Reconstrução do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social e contará com a presença do palestrante Sérgio Wanderly, Assistente Social, Presidente do Conselho Estadual de Assistência Social de Mato Grosso do Sul.

A Conferência é um momento muito importante de participação popular, onde usuários do SUAS, trabalhadores, prestadores de serviços, conselheiros e gestores podem debater propostas para o avanço e aprimoramento das Políticas Públicas no município, Estado e União.

Programação

No dia 07 no período da manhã, a partir das 7h, será realizado o credenciamento, abertura oficial com a fala das autoridades, palestra magna, leitura e aprovação do regimento e exposição dos eixos temáticos e propostas. No período da tarde ficaram as discussões das propostas por eixos e a escolha dos delegados que terão voz e voto na escolha das propostas finais e que irão representar Corumbá na etapa Regional.